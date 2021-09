Exor, Ferrari e LoveFrom annunciano una partnership (Di lunedì 27 settembre 2021) Exor , holding controllata dalla famiglia Agnelli, e Ferrari hanno annunciato una collaborazione di lungo termine con Sir Jony Ive e Marc Newson del collettivo creativo LoveFrom. Così Ferrari ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), holding controllata dalla famiglia Agnelli, ehanno annunciato una collaborazione di lungo termine con Sir Jony Ive e Marc Newson del collettivo creativo. Così...

Advertising

pmonteferrante : RT @LaStampa: Exor, Ferrari e Loveform insieme per il mondo del lusso - LaStampa : Exor, Ferrari e Loveform insieme per il mondo del lusso - IzzoEdo : RT @LaStampa: Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, papà iPhone - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, ex capo design di Apple - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, ex capo design di Apple -