Dayane Mello abusata in diretta: arriva la drastica decisione (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuovo spiacevole episodio per Dayane Mello durante il reality brasiliano 'La Fazenda': arriva la drastica decisione della produzione. La modella brasiliana in lacrime durante la trasmissione (via Screenshot)L'avventura di Dayane Mello all'interno del reality 'La Fazenda' si è rivelata un incubo. Infatti la modella è stata ripetutamente molestata dal cantante Nego do Borel. Già nelle settimane scorse il cantante aveva provato ad abusare della Mello. In quell'occasione l'influencer scoppiò in un pianto a dirotto ed affermò: "Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare". La speranza di Dayane era che Nego non provasse nuovamente a toccarla senza il suo ...

