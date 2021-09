Covid oggi Israele | 3 208 contagi | dato più basso da quattro mesi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 3.208 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati innelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano, sottolineando che si tratta deldipiùda. Diminuiti anche i casi gravi, 40 in meno rispetto a ieri per un totale di 671. Sono, invece, 35 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze riconducibili al-19, aggiornano a 7.684 il totale dei decessi. Intanto domenica il governo si riunirà per discutere dello stato della pandemia. Nel frattempo il direttore generale del ministero della Salute, Nahman Ash, ha spiegato che gli ospedali non saranno in grado di controllare sistematicamente il Green Pass delle persone ammesse. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti sono complessivamente 334 (13 in più rispetto a ieri, più 4%), 50 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 6,4%).