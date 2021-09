Covid in Campania, tasso di positività in risalita: i dati di oggi (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 176 i nuovi positivi in Campania su 6.547 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. Covid in Campania, tasso di positività in risalita Il tasso di positività è in risalita: oggi si attesa al 2,69% dei test, ieri invece era all’1,56%. Ci sono anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 176 i nuovi positivi insu 6.547 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire iè l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.indiinIldiè insi attesa al 2,69% dei test, ieri invece era all’1,56%. Ci sono anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lucarango88 : ?? Agg. 16:45 #Trento 5|16 4,5% #Piemonte 118|145 3,5% #EmiliaRomagna 289|340 4,8% #Campania 176|282 2,7% Restano… - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA, 282 POSITIVI E DUE DECESSI - - Antipeppe : @539th Campania 176 vs 198 -1 ricovero +1 uti +6 decessi - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania risale il tasso di incidenza: 6 vittime ** - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #27settembre 176 casi su 6.547 tamponi molecolari (2,70%) e 5 decessi (1 precedente). Negli… -