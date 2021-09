Covid: Cirio, Piemonte regione verde, continuiamo così (Di lunedì 27 settembre 2021) ll Piemonte è tra le poche regioni verdi nella mappa europea della diffusione del Coronavirus. Lo sottolinea, sui social, il governatore Alberto Cirio, che cita lo studio del Centro europeo per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) llè tra le poche regioni verdi nella mappa europea della diffusione del Coronavirus. Lo sottolinea, sui social, il governatore Alberto, che cita lo studio del Centro europeo per la ...

PIEMONTE " Tavola rotonda tra infermieri ed esponenti della Regione ... Gianluca Vignale, in sostituzione del Presidente Alberto Cirio e il Direttore generale dell'Asl ...infermieri piemontesi nella scrittura del nuovo piano socio sanitario regionale dopo l'emergenza covid?...

