Comunali Trieste, è corsa a due tra il favorito Roberto Dipiazza e Francesco Russo che spera nel ballottaggio (con l’aiuto del M5s) (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci fosse stato il movimentato arresto del candidato no vax Ugo Rossi per resistenza e lesioni ai carabinieri in un ufficio postale, a causa di un paio di mascherine non indossate, la campagna elettorale a Trieste sarebbe filata via senza particolari sussulti. La città è comunque una ribalta nazionale e costituisce un test interessante, considerando che la Lega governa la Regione Friuli Venezia-Giulia e cinque anni fa aveva preso il doppio dei voti di Fratelli d’Italia (9,79% contro 4,33%). Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata molta, se si pensa che nel 2016 Forza Italia era il primo partito della coalizione vincente di centrodestra con il 14,47%, cifre impensabili oggi. Il Pd, pur sconfitto al ballottaggio, ebbe la maggioranza relativa con il 18%, seguito a ruota dal Movimento Cinquestelle con il 17,58%. Cosa è rimasto di quei rapporti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci fosse stato il movimentato arresto del candidato no vax Ugo Rossi per resistenza e lesioni ai carabinieri in un ufficio postale, a causa di un paio di mascherine non indossate, la campagna elettorale asarebbe filata via senza particolari sussulti. La città è comunque una ribalta nazionale e costituisce un test interessante, considerando che la Lega governa la Regione Friuli Venezia-Giulia e cinque anni fa aveva preso il doppio dei voti di Fratelli d’Italia (9,79% contro 4,33%). Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata molta, se si pensa che nel 2016 Forza Italia era il primo partito della coalizione vincente di centrodestra con il 14,47%, cifre impensabili oggi. Il Pd, pur sconfitto al, ebbe la maggioranza relativa con il 18%, seguito a ruota dal Movimento Cinquestelle con il 17,58%. Cosa è rimasto di quei rapporti ...

Advertising

il_piccolo : Il piano per potenziare i settori in difficoltà e sostituire il personale in pensione. La volontà è di modernizzare… - il_piccolo : La cerimonia pone alcuni interrogativi legati proprio al fatto che in quella giornata ci sono le elezioni comunali - Arturo_Parisi : RT @ettoremaria: #Comunali/3. #Bologna ‘la rossa’, e non più ‘grassa’, resterà tale. A #Trieste la sfida è aperta ma il centrodestra parte… - ettoremaria : RT @MariaStellabra: Comunali/3. Bologna ‘la rossa’, e non più ‘grassa’, resterà tale. A Trieste la sfida è aperta ma il centrodestra parte… - ettoremaria : RT @matildesjt: Via @ettoremaria Comunali/3. Bologna ‘la rossa’, e non più ‘grassa’, resterà tale. A Trieste la sfida è aperta ma il centr… -