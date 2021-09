Capodanno con Cobra Kai 4 su Netflix, la data d’uscita e il primo teaser (Di lunedì 27 settembre 2021) L’appuntamento con Cobra Kai 4 su Netflix è per l’ultimo dell’anno: lo streamer ha annunciato l’uscita della nuova serie con un primo teaser che ha debuttato durante l’evento TUDUM, ricco di notizie ed anticipazioni sui titoli più amati della piattaforma. Per la serie nata come sequel/spin-off del film The Karate Kid – Per Vincere Domani, il ritorno coi nuovi episodi è previsto per il 31 dicembre, così da favorire le maratone di Capodanno in binge-watch. La prossima stagione di Cobra Kai4 su Netflix sarà tutta incentrata sulla sfida del torneo All Valley: come mostra il teaser, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) mettono da parte i loro vecchi rancori per lavorare insieme contro un nemico comune. Quando Daniel fa un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) L’appuntamento conKai 4 suè per l’ultimo dell’anno: lo streamer ha annunciato l’uscita della nuova serie con unche ha debuttato durante l’evento TUDUM, ricco di notizie ed anticipazioni sui titoli più amati della piattaforma. Per la serie nata come sequel/spin-off del film The Karate Kid – Per Vincere Domani, il ritorno coi nuovi episodi è previsto per il 31 dicembre, così da favorire le maratone diin binge-watch. La prossima stagione diKai4 susarà tutta incentrata sulla sfida del torneo All Valley: come mostra il, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) mettono da parte i loro vecchi rancori per lavorare insieme contro un nemico comune. Quando Daniel fa un ...

