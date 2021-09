Borussia Dortmund | Watzke furioso | “Voci su Haaland vergognose | nulla di deciso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Sento dire che, siccome siamo una società quotata in borsa, l’estate prossima dovremo vendere: è una vergogna. Decidiamo noi e soltanto noi chi vendere e quando. Ancora non è statose andrà via o meno durante la prossima sessione di mercato estiva, vedremo. Ho un buon rapporto con Raiola, non è corretto credere che pensi solo ai soldi, pensa anche a quello che è meglio per il giocatore“. Così Hans-Joachimai microfoni di ‘Sport1’, in riferimento alla situazione relativa alla permanenza di Erlingal. L’amministratore delegato del club teutonico in questione ha rigettato le variesu un presunto e imminente trasferimento dell’attaccante norvegese verso altre piazze;ha espresso dissenso per le ...