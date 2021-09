Bologna | 80enne bloccato da un’auto parcheggiata in doppia fila si arma di fucile

(Di lunedì 27 settembre 2021), 27 sett – Vi siete mai sentiti così frustrati da un parcheggio selvaggio da voler imbracciare le armi? Un ottantenne bolognese è passato dalle parole ai fatti. Dopo essere rimastodain sosta vietata, ha deciso di scendere da casa colto contro laIl piano dell’arzillo pensionato è stato sventato da un poliziotto in borghese che lo ha visto aggirarsi con un. E’ successo tutto domenica sera, alle 19 circa in via Battidarno. Qui l’anziano,to di unregolarmente denunciato, è stato avvicinato dal militare fuori servizio. Ilregolarmente denunciato Il poliziotto ha riportato il ...

Advertising

ivic49824555 : RT @IlPrimatoN: Terza età violenta - IlPrimatoN : Terza età violenta -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna 80enne

Un anziano ritrovato Lo hanno fatto anche i famigliari di unallontanatosi di casa sotto la ... La newsletter del Corriere diSe vuoi restare aggiornato sulle notizie die dell'...La confessione al parroco Il documento è stato conservato per anni da Bruno Maresi ,... La newsletter del Corriere diSe vuoi restare aggiornato sulle notizie die dell'Emilia - ...L'anziano, in regolare possesso dell'arma, è stato denunciato per reati di procurato allarme, porto abusivo e omessa custodia di armi.Una donna di 48 anni ha chiesto aiuto in via del Triumvirato: l’acqua stava entrando nella sua auto. Ad aiutarla i carabinieri: «Era molto spaventata, l’abbiamo rassicurata» ...