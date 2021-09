Atp Sofia 2021 | Seppi nel main draw | Donski superato in due set

(Di lunedì 27 settembre 2021) Andreasaccede aldel torneo Atp. Sul cemento bulgaro, l’azzurro hail padrone di casa Alexanderin due set (6-3 6-2) nell’ultimo match di qualificazione, strappando così il pass per il tabellone principale. Avvio di match piuttosto combattuto, con il bulgaro che perde il servizio (4-2) e permette adi trovare il break e scappar via fino al 6-3 che ha chiuso il primo set. Nella seconda frazione invece, l’azzurro è riuscito subito a mettere della distanza fra sé e l’avversario (4-1), chiudendo poi rapidamente set (6-2) e match, durato meno di un’ora. Andreasraggiunge così Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager nel tabellone principale del torneo. IL TABELLONE DEL TORNEO IL ...

