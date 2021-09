Amici 21, ecco un’altra sfida: tocca a Flaza. Con chi si scontrerà? I dettagli (Di lunedì 27 settembre 2021) Amici 21, un’altra ALLIEVA? LA PRIMA sfida DI SOSTITUZIONE Nella scuola di Amici non ci si annoia mai e le settimane verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo. ecco cosa è accaduto nel daytime andato in onda il 27 settembre su Canale 5. LEGGI ANCHE Emma Marrone, ricorda il debutto ad Amici: “Non mi sono più fermata” Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata del sabato, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe: Alessandra Celentano (ballo) : Carola Puddu, Mirko Masia Raimondo Todaro (ballo) : Christian ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021)21,ALLIEVA? LA PRIMADI SOSTITUZIONE Nella scuola dinon ci si annoia mai e le settimane verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo.cosa è accaduto nel daytime andato in onda il 27 settembre su Canale 5. LEGGI ANCHE Emma Marrone, ricorda il debutto ad: “Non mi sono più fermata” Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata del sabato, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe: Alessandra Celentano (ballo) : Carola Puddu, Mirko Masia Raimondo Todaro (ballo) : Christian ...

Advertising

gualtierieurope : Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme.… - DiNucciDario : RT @gualtierieurope: Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme. Il… - ByzantineVampyr : RT @captblicero: +++ PAZZESCO AMICI! Il social media manager di SALVINI, quello che ha inventato la 'BESTIA', è stato beccato a dare droga… - lovecantsaveme : @_5sos__always_ Ah ecco, purtroppo lo so perché è da ora che si vedono le ingiustizie in generale e siccome ritengo… - jolanda_stefano : RT @IvoMandarino: zoom 0253 Un breve approfondimento su Italo Calvino tramite le sue letture -