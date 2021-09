Almanacco del 27-09-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 27 settembre 2021)del giorno e proviamo iniziarla questa nuova settimana dai Coraggio lunedì 27 settembre Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo de’ Paoli Buongiorno da Francesco Vitale Vincenzo il nome Vincenzo dall’aggettivo latino vince significa letteralmente vincente proprio ci dice la critica sprona solo se vuoi tu non abbia oggi Lorenzo Cherubini Gwyneth Paltrow Francesco tonti Anzi Allora oggi stiamo a posto Attenzione Noi andiamo a fare invece di auguri ai nostri nativi oggi allora buon compleanno a Daniele minico Simona e Sabrina buon compleanno Where I messaggi che sono giunti anche questa questo fine settimana Angela Noemichi era che addirittura da Londra Ciao Michi Eleonora Buona giornata buona giornata buona giornata e buon inizio anche a voi vi settimana e allora pargoletti belli e pargoletta è meraviglioso andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo dai Ci ...

Lunedì 27 settembre, san Vincenzo de' Paoli sacerdote e fondatore, Giornata mondiale del turismo, il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 19.01. Accadeva oggi: 489 - Odoacre attacca Teodorico nella battaglia di Verona, e viene sconfitto nuovamente. Sull'isola di Bali viene abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali, una femmina, la nave da battaglia italiana Benedetto Brin affonda nel porto di Brindisi uccidendo oltre 400 marinai