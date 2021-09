Agnelli, in Superlega 3 valori essenziali stabilità calcio (Di lunedì 27 settembre 2021) La Superlega "ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell'industria calcistica". Lo scrive Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti Juventus. I tre valori sono - ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) La"ha nelle sue regolamentazioni treper ladell'industria calcistica". Lo scrive Andreanella lettera agli azionisti Juventus. I tresono - ...

