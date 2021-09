(Di lunedì 27 settembre 2021) 7ofsufino al 3 ottobre consu tutti i prodotti dell’azienda sudcoreana. Vuoi risparmiare 50€ sull’acquisto del Galaxy M32 o 60€ sui Galaxy Buds Pro o 100€ su un monitor 28 pollici? Allora questo è il momento giusto! Ricorda che si tratta di una soladiche va dal 27 settembre al 3 ottobre per cui dovrai effettuare i tuoi acquisti entro la data ultima per ottenere gli. Comprare la serie iPhone 13 a rate suof, ecco gliVedi suGalaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria Interna 128GB Blue 2021, Versione ...

Advertising

giannifioreGF : 7 days of #Samsung, una settimana di sconti su #Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : days Samsung

Everyeye Tech

UA Group e creata da Anastasiia Lodkina; la serie 177. THE KIDNAPPING OF FAROUK KASSAM, ... CEO di Fast Studios; Cristina Sala, Senior Business Development Italy TV Plus ESBO di; Tobias ...... 3840 2160 (UHD 4K), TN, 60 Hz, 1 ms - 314,93 ( 329 )Smart Monitor M5 (S27AM502) - 27 , 16:...99 ( 20,99 ) GT Sport Hits - PlayStation 4 - 9,97 ( 20,99 )Gone - PlayStation 4 - 19,97 ( 74,...Amazon dedica sette giorni di offerte Samsung. Dal 27 settembre fino all'8 ottobre 2021 saranno online i Samsung Day! Ecco qualche offerta ...Amazon dà il via ai 7 Giorni di Samsung promettendo ogni giorno una serie di offerte imperdibili. Ecco quelle di oggi.