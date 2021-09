Zielinski | “Lo Scudetto è il mio sogno e quello di Napoli”

(Di domenica 26 settembre 2021): “Vincere loè il miodi tutta la città di.Ora continuiamo su questa strada, i conti si faranno alla fine” Piotrha parlato a DAZN al termine della sfida vinta contro il Cagliari. Queste le sue parole: SULLE SUE CONDIZIONI FISICHE “Le mie condizioni fisiche? Sto bene, fisicamente sto migliorando.-afferma- Ho preso una botta alla caviglia contro il Leicester e non sono ancora al top ma sto giocando e sono contento di aver dato il mio contributo. Mezzala o trequartista? Va bene tutto, spero di fare bene. Il mister mi chiede di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e sono contento di aver fatto l’assist per il gol che ha sbloccato la sfida. In allenamento proviamo tanto queste ...

Il centrocampista del NapoliPiotr Zielinski ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari maturata al Maradona nel sesto turno di campionato. Gli azzurri di Spalletti sono ora a punteggio pien ...