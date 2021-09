Udinese-Fiorentina- 0-1 | i viola battono i bianconeri

(Di domenica 26 settembre 2021) Oggi 26 Settembre 2021 nello Stadio Dacia Arena alle ore 15:00 si è disputata la partita- di Serie A. Nei primi minuti arriva il rigore deicon Vlahovich che porta in vantaggio la squadra. Nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni per l’che potevano benissimo trovare il pareggio ma la squadra si è dovuta arrendere al risultato. Laha sofferto parecchio per conquistare i 3 punti.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Soppy, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen, Beto, Deulofeu. Allenatore: Gotti.(4-3-3): Dragowski, ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - massimopighin : RT @messveneto: Udinese-Fiorentina 0-1: Vlahovic decide la partita con un calcio di rigore - zazoomblog : Udinese-Fiorentina viola ancora avanti: tutti i numeri - #Udinese-Fiorentina #viola #ancora - AlloTrends : Udinese 0-1 Fiorentina | A narrow win for La Viola | Serie A 2021/22 - - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: Fiorentina di rigore: Vlahovic stende l'Udinese ?? Al Sassuolo basta Berardi: battuta la Salernitana ?? Empoli-Bologna, gol e sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

Comincia bene lache fa lunghi possessi palla, mentre l'attende tutta dietro. Il primo angolo del match è però friulano e Becao di testa manca di poco la porta. L'episodio decisivo ...CLASSIFICA SERIE A: Milan 16, Napoli 15*, Inter 14, Roma 12*,12, Atalanta 11, Empoli 9, Lazio 8*, Juventus 8, Bologna 8, Torino* 7,7, Sassuolo 7 Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, ...Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti commenta così la sconfitta per 1-0 della sua squadra in casa contro la Fiorentina. La debacle è arrivata con un rigore di Dusan Vlahovic, cosa che non è proprio anda ...Basta il rigore di Vlahovic dopo un quarto d'ora alla Viola per superare l'ostica pratica Udinese mentre l'Empoli ne subisce 2 ma segna 4 reti al Bologna, infine la Salernitana perde di misura e si fa ...