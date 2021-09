Tegola Juventus, infortunio per Dybala contro la Samp: l’attaccante esce in lacrime (Di domenica 26 settembre 2021) Tegola per la Juventus nella partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a confermare la vittoria contro lo Spezia, l’intenzione è quella di risalire la classifica e avvicinarsi alla zona Champions League. L’avvio di partita contro la Sampdoria è stato veramente importante. Grande pressing nei primi minuti e vantaggio dopo appena 10 minuti: sinistro perfetto dell’argentino Dybala che supera Audero. Al 20esimo guai per la Juventus: Dybala è costretto a lasciare il campo per un infortunio, un problema muscolare. La Joya lascia il campo in lacrime ed il problema sembra serio, salterà sicuramente le prossime partite. Al suo posto in campo Kulusevski. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021)per lanella partita della sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a confermare la vittorialo Spezia, l’intenzione è quella di risalire la classifica e avvicinarsi alla zona Champions League. L’avvio di partitaladoria è stato veramente importante. Grande pressing nei primi minuti e vantaggio dopo appena 10 minuti: sinistro perfetto dell’argentinoche supera Audero. Al 20esimo guai per laè costretto a lasciare il campo per un, un problema muscolare. La Joya lascia il campo ined il problema sembra serio, salterà sicuramente le prossime partite. Al suo posto in campo Kulusevski. L'articolo ...

