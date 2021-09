Spezia-Milan 1-2, Daniel Maldini: “Devo realizzare ciò che ho fatto” (Di domenica 26 settembre 2021) Daniel Maldini protagonista in occasione di Spezia-Milan 1-2: gol al suo debutto da titolare in campionato con la maglia rossonera Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 settembre 2021)protagonista in occasione di1-2: gol al suo debutto da titolare in campionato con la maglia rossonera

Advertising

acmilan : A hard-fought victory on the road: our write-up of #SpeziaMilan ?? - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Zicutake : Spezia Milan 1-2 : ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi – Milan News 24 - leao_ballondor : RT @Simone93007877: @_enz29 Ero a vedere sia Spezia-Milan che Spezia-Juve, entrambe nel settore vicino agli ospiti. Differenza abissale tr… -