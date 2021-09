Spalletti: «Quando vedo calciatori che hanno qualità e non si impegnano, mi girano» (Di domenica 26 settembre 2021) Spalletti a Dazn al termine di Napoli-Cagliari 2-0 Siete un gruppo vero, anche chi è subentrato «Chi non si sente titolare a entrare a partita iniziata non può fare il titolare neanche dall’inizio, perché ha una personalità che pensa solo a se stesso» È una rarità? «Dipende. Per poter ambire ad entrare in Champions bisogna che sia una qualità diffusa, se uno non ce l’ha bisogna che lo aiutino i compagni e che glielo si faccia capire. Non sono tuo amico se non mi dai la maglia, è un discorso sbagliato. Questo non è il comportamento che debbono avere. Fino ad ora c’era da entrare in condizione e da far tirare la caretta a qualcuno, non c’era bisogno di fare turnover. Quando giochi così spesso ci vogliono calciatori che si sono allenati bene e non che hanno il naso storto perché non hanno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021)a Dazn al termine di Napoli-Cagliari 2-0 Siete un gruppo vero, anche chi è subentrato «Chi non si sente titolare a entrare a partita iniziata non può fare il titolare neanche dall’inizio, perché ha una personalità che pensa solo a se stesso» È una rarità? «Dipende. Per poter ambire ad entrare in Champions bisogna che sia unadiffusa, se uno non ce l’ha bisogna che lo aiutino i compagni e che glielo si faccia capire. Non sono tuo amico se non mi dai la maglia, è un discorso sbagliato. Questo non è il comportamento che debbono avere. Fino ad ora c’era da entrare in condizione e da far tirare la caretta a qualcuno, non c’era bisogno di fare turnover.giochi così spesso ci voglionoche si sono allenati bene e non cheil naso storto perché non...

Advertising

shalimov77 : Quando hai quella maglia li si fa’sul serio#Lucianone Spalletti Top - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: Non è una novità che #Spalletti migliori il suo giocatore medio, quando proprio non gli fa scoprire orizzonti sconosciuti (Perr… - napolista : Spalletti: «Quando vedo calciatori che hanno qualità e non si impegnano, mi girano» «Ho 63 anni, sono stato un cal… - marcom89 : RT @gippu1: Non è una novità che #Spalletti migliori il suo giocatore medio, quando proprio non gli fa scoprire orizzonti sconosciuti (Perr… - maremmimpestata : “Chi non si sente titolare quando entra nel secondo tempo , non può fare il titolare neppure dall’inizio” - Lucian… -