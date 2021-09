Sabrina Salerno in camicia e pantaloncino è esplosiva | i fan notano una somiglianza

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 26 settembre 2021) “Chiamo subito Bo e Luke ??” Così Roberto Ferrari di ‘Ciao Belli’ (programma storico di Radio Deejay) ha commentato l’ultima foto su Instagram della sempre. La sempre giunonicaappare con unarosa scollacciata e legata ed uncorto che ha ricordato a molti il look di Daisy Duke di Hazzard. Tra i tanti commenti, c’è chi infatti nota e fa notare: “Questo look alla Daisy Duke di Hazzard ti dona in un modo a dir poco pazzesco. ?????” Per il resto sono complimenti e migliaia di like in pochissimo tempo:d’altra parte è clamorosamente sensuale in ogni singola foto (dovremmo in effetti scriverne in occasione di ogni singolo post, ma diventeremmo ridondanti). Da segnalare, ...