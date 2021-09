Advertising

sportli26181512 : #Ronaldo detta la lista dei piatti allo #United: rivolta dei compagni: Il portoghese, attento alla dieta, ha impost… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Superlega, parla #Ronaldo: 'La Superlega una bella idea ma detta male' - CalcioPillole : #Superlega, parla #Ronaldo: 'La Superlega una bella idea ma detta male' - pat_chiarello : @forumJuventus A detta sua anche Ronaldo sarebbe rimasto, ergo non ci credo -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo detta

Corriere dello Sport

, il polpo e il budino del venerdì Il tabloid inglese riporta le dichiarazioni di una fonte interna alla squadra , che svela un altro piatto scelto dal portoghese e poco gradito al resto del ......di fiamma con Balotelli né la separazione è dovuta a quello che Raffaella ha detto su. Nell'... Si èsingle quando, nell'autunno del 2021, ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip .Il portoghese ha suggerito agli chef inglesi una lista di piatti da inserire in mensa. Ma i giocatori non gradiscono ...Roberto Martinez è uno dei candidati alla panchina del Barcellona in caso di esonero di Ronald Koeman: la situazione Roberto Martinez è uno dei candidati alla panchina del Barcellona in caso di esoner ...