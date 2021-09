Per l’undicesimo anno consecutivo, la libertà di internet nel mondo è in calo: il rapporto (Di domenica 26 settembre 2021) «I maggiori deterioramenti sono stati documentati in Myanmar, Bielorussia e Uganda, dove le forze statali hanno represso le crisi elettorali e costituzionali. Il calo del punteggio di 14 punti del Myanmar è il più grande registrato dall’inizio del progetto “Freedom on the Net“». Questo è l’incipit della sinossi del rapporto annuale sulla libertà di internet nel mondo effettuato da “Freedom House“, un’organizzazione non governativa che si occupa di attività di ricerca su democrazia (in tutte le sue sfaccettature, anche digitale) e diritti umani. LEGGI ANCHE > Qual è il confine tra la difesa della libertà di espressione e la lotta alle fake news? Da questo studio – basato sull’analisi di 21 indicatori, tra cui l’accessibilità alla rete, limiti nella pubblicazione di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 settembre 2021) «I maggiori deterioramenti sono stati documentati in Myanmar, Bielorussia e Uganda, dove le forze statali hrepresso le crisi elettorali e costituzionali. Ildel punteggio di 14 punti del Myanmar è il più grande registrato dall’inizio del progetto “Freedom on the Net“». Questo è l’incipit della sinossi delannuale sulladineleffettuato da “Freedom House“, un’organizzazione non governativa che si occupa di attività di ricerca su democrazia (in tutte le sue sfaccettature, anche digitale) e diritti umani. LEGGI ANCHE > Qual è il confine tra la difesa delladi espressione e la lotta alle fake news? Da questo studio – basato sull’analisi di 21 indicatori, tra cui l’accessibilità alla rete, limiti nella pubblicazione di ...

