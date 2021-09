Occhio a questi prodotti: boom di rincari sulla spesa (Di domenica 26 settembre 2021) I prezzi dei generi alimentari nei mercati internazionali aumentano e l'effetto domino si vede anche in Italia. "questi aumenti sono un freno formidabile alla ripresa del Paese" Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) I prezzi dei generi alimentari nei mercati internazionali aumentano e l'effetto domino si vede anche in Italia. "aumenti sono un freno formidabile alla ripresa del Paese"

Advertising

nicola_nicola64 : @Monica09058845 @TwittGiorgio Certo occhio che a questi ritmi non so quanto reggi... - https_ely_ : RT @Mariolino_22: Partner per sempre, perché Chloe e Lucifer erano destinati a stare insieme e il loro percorso durato 6 stagioni è stato s… - Fiorellissimo : RT @marattin: @gianmarcodonato @ItaliaViva Io dovrei spiegare cosa accadde nel 1992-94? Mi dispiace, non spetta a me (ne’ istituzionalmente… - Soldier921 : @Lozioferra1 @melo794 @barbarab1974 Occhio con questi augurii molto velati perché ti si ritorcono contro. - MGrecoMD : @adolar41744618 @BruschelliCarla @AlanPanassiti @GiovaQuez Così a occhio è stata fatta l'analisi delle chat faceboo… -