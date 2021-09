Napoli forza sei: Osimhen e Insigne stendono il Cagliari, azzurri primi in classifica (Di domenica 26 settembre 2021) La sesta sinfonia del Napoli di Luciano Spalletti. Grazie ai gol di Osimhen e Insigne, gli azzurri superano il Cagliari dell'ex Mazzarri e si riprendono il primato in classifica a scapito del Milan. Sesta vittoria consecutiva per il Napoli, un ruolino di marcia impressionante e che ormai certifica il suo ruolo di principale candidata alla vittoria dello Scudetto. Secondo miglior attacco e miglior difesa, i numeri parlano chiaro. Una partita senza storia, poco più di un allenamento contro un Cagliari arrivato al Maradona con un atteggiamento troppo rinunciatario e quasi da vittima sacrificale. Così per la banda Mazzarri conquistare la salvezza sarà un vero miracolo. Protagonista assoluto del match ancora Osimhen, a segno per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) La sesta sinfonia deldi Luciano Spalletti. Grazie ai gol di, glisuperano ildell'ex Mazzarri e si riprendono il primato ina scapito del Milan. Sesta vittoria consecutiva per il, un ruolino di marcia impressionante e che ormai certifica il suo ruolo di principale candidata alla vittoria dello Scudetto. Secondo miglior attacco e miglior difesa, i numeri parlano chiaro. Una partita senza storia, poco più di un allenamento contro unarrivato al Maradona con un atteggiamento troppo rinunciatario e quasi da vittima sacrificale. Così per la banda Mazzarri conquistare la salvezza sarà un vero miracolo. Protagonista assoluto del match ancora, a segno per la ...

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - annatrieste : 'Nu fil d'evera contro 'o vient'. Trovo che nessuno meglio del maestro Avitabile sia riuscito a descrivere con paro… - mirkocalemme : Il #Napoli non è un fuoco di paglia. Dallo scorso 28 febbraio, il club azzurro ha giocato 20 partite di #SerieA, vi… - Carmen24583545 : RT @giuseppe_galise: La “cuccumella”in napoletano è una caffettiera. Non è una moka, usa la forza di gravità per far scendere e miscelare i… - sangazzurr : RT @cirofantaguzzi: Ragazzi ma che Napoli!!! Bravissimi tutti ma quelli che mi fanno spalancare la bocca dalla meraviglia sono Osimhen x il… -