Marcell Jacobs e la festa di compleanno nei luoghi dove ha iniziato a correre

(Di domenica 26 settembre 2021) È un weekend di grandi festeggiamenti per. Come promesso già da un po’ di tempo, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 di Tokyo è stato celebrato nella sua provincia bresciana. L’evento, organizzato dal Comune di Desenzano del Garda in collaborazione con l’agenzia Gruppo Wise; si è svolto nel luogoha mosso i primi passi nell’atletica. Un terreno testimone di quello che sarebbe stato solo il principio di un lungo percorso sportivo, e che avrebbe raggiunto una vittoria più che nazionale, olimpica. I festeggiamenti sono partiti nel Campo Sportivo Tre Stelle della cittadina bresciana coinvolgendo ovviamente. Il campione che è tornato dai suoi concittadini i quali lo hanno accolto a braccia aperte fieri che un desenzanese abbia rappresentato la sua ...

Advertising

Eurosport_IT : Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - teresacapitanio : Marcell Jacobs torna sulla pista dove ha cominciato a correre: la grande festa nella sua Desenzano , più dettagli : - VelvetMagIta : #MarcellJacobs: il campione di Tokyo 2020 compie 27 anni #VelvetMag #Velvet - Garo1995It : RT @Eurosport_IT: Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Ja… - kaemax70 : RT @Eurosport_IT: Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Ja… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

Lorenzo Di Palma Spettacolo 21:25 domani sera stasera in onda 26 Sep Ci sono anche i campioni olimpici di Tokioe Gianmarco Tamberi tra gli ospiti della seconda puntata di Da Grande , il primo show di Alessandro Cattelan su Rai1 , in onda domenica 26 settembre in prima serata e in diretta dagli ...Tutto esaurito allo stadio comunale 'Tre stelle' di Desenzano del Garda:torna 'a casa' per festeggiare con i suoi concittadini le sue medaglie olimpiche. L'evento 'Un desenzanese d'oro a Tokyo' si è svolto nel campo sportivo dove l'oro olimpico nei 100 ...Desiderio esaudito, Marta Rossetti incontra Marcel Jacobs. “Ci tenevo a incontrare di nuovo Marcel e complimentarmi di persona per la magica impresa delle Olimpiadi che mi ha fatto emozionare tantissi ...Ci sono anche i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi tra gli ospiti della seconda puntata di Da Grande, il primo show di Alessandro Cattelan su Rai1, in onda domenica 26 sette ...