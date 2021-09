LIVE Trento-Virtus Bologna 9-12, Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo dopo i primi cinque minuti! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 1/3 Reynolds. Stavolta è Jaiteh a commettere fallo sul tentativo dall’arco di Reynolds, liberi. 8-12 3/3 Belinelli. Il primo viaggio in lunetta della partita lo fa Marco Belinelli con tre liberi dopo il fallo di Williams. 8-9 Assist di Flaccadori per il piazzato in sospensione di Saunders. 6-9 Blocco di Pajola per la penetrazione di Hervey. 6-7 Semi-gancio di mano sinistra di Belinelli che porta avanti la Virtus per la prima volta in partita. 6-5 TRIPLA di Weems, 7’57” sul cronometro del primo quarto. 6-2 FLACCADORI DA TRE! 3-2 Penetrazione di Jaiteh. 3-0 TRIPLA di Reynolds. PALLA A DUE ALLA BLM GROUP ARENA! 20.44 Arbitri: Denny Borgioni, Giacomo Dori, Alessandro Martolini. 20.43 QUINTETTI, Trento: Williams, Reynolds, Flaccadori, Saunders, Mezzanotte; ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 1/3 Reynolds. Stavolta è Jaiteh a commettere fallo sul tentativo dall’arco di Reynolds, liberi. 8-12 3/3 Belinelli. Il primo viaggio in lunetta della partita lo fa Marco Belinelli con tre liberiil fallo di Williams. 8-9 Assist di Flaccadori per il piazzato in sospensione di Saunders. 6-9 Blocco di Pajola per la penetrazione di Hervey. 6-7 Semi-gancio di mano sinistra di Belinelli che porta avanti laper la prima volta in partita. 6-5 TRIPLA di Weems, 7’57” sul cronometro del primo quarto. 6-2 FLACCADORI DA TRE! 3-2 Penetrazione di Jaiteh. 3-0 TRIPLA di Reynolds. PALLA A DUE ALLA BLM GROUP ARENA! 20.44 Arbitri: Denny Borgioni, Giacomo Dori, Alessandro Martolini. 20.43 QUINTETTI,: Williams, Reynolds, Flaccadori, Saunders, Mezzanotte; ...

