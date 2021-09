Lewis Hamilton, cento vittorie in Formula Uno: tutti i successi dell’inglese (Di domenica 26 settembre 2021) La prima nel 2007 a Montréal (Canada) alla guida della McLaren. L’ultima oggi a Sochi (Russia) con la fidata Mercedes. Per Lewis Hamilton sono cento vittorie in Formula Uno: il super campione anglosassone, dopo aver conquistato le cento pole position in carriera e diversi titoli mondiali, si è tolto la soddisfazione di centrare la tripla cifra nel Gran Premio di Russia entrando sempre più nella storia del Motorsport. Vi ricordate tutte le affermazioni di questo fenomeno delle quattro ruote? Lewis Hamilton cento vittorie: i primi posti dell’inglese Ecco tutte le vittorie, nel dettaglio, che compongono la grandissima carriera in Formula Uno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) La prima nel 2007 a Montréal (Canada) alla guida della McLaren. L’ultima oggi a Sochi (Russia) con la fidata Mercedes. PersonoinUno: il super campione anglosassone, dopo aver conquistato lepole position in carriera e diversi titoli mondiali, si è tolto la soddisfazione di centrare la tripla cifra nel Gran Premio di Russia entrando sempre più nella storia del Motorsport. Vi ricordate tutte le affermazioni di questo fenomeno delle quattro ruote?: i primi postiEcco tutte le, nel dettaglio, che compongono la grandissima carriera inUno di ...

