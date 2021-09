(Di domenica 26 settembre 2021) Alle 12:30 andrà in scena, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.: Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Quagliarella, Caputo. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 12,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, mentre a centrocampo ag… - DiMarzio : #JuveSamp, torna #Chiellini, non c'è #Rabiot: i convocati - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Ad aprire la domanica calcistica sarà l'anticipo delle 12.30, con i bianconeri di Allegri costretti al successo per risollevarsi da un'insolita posizione di metà classifica. ...I bianconeri di Allegri sfidano in casa i blucerchiati di D'Aversa nel lunch match della 6ª giornata di Serie A: dove vedereLadi Massimiliano Allegri apre la domenica della 6ª giornata della Serie A 2021/2022 ospitando nel lunch match ladi Roberto D'Aversa. I bianconeri, dopo una ...La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Juventus e Sampdoria: i bianconeri per cercare continuità dopo la vittoria di La Spezia, i blucerchiati per riscattarsi dopo il poker subito dal ...Alle 12:30 andrà di scena all'Allianz Stadium il match ce apre la domenica di Serie A fra Juventus e Sampdoria. Allegri per trovare punti importanti, D'Aversa per riassestare il suo vascello dopo il n ...