Il parco abbandonato di via Sorgente ripulito da genitori e bambini (Di domenica 26 settembre 2021) di Lucia D’Agostino Una iniziativa dal basso, un esempio di cittadinanza attiva e partecipata, che cerca di coinvolgere le istituzioni comunali per ottenere la fruizione di spazi pubblici rendendoli accessibili a tutti e, soprattutto, ai bambini, trattandosi di un’area che potrebbe diventare un parco giochi destinata agli abitanti del quartiere. A via Camillo Sorgente, nella zona alta di Salerno, l’unico parco che darebbe respiro ai cittadini con un po’ di verde e un ambiente adibito ai giochi per piccoli è da anni in stato di totale abbandono per l’incuria delle persone e dell’amministrazione che, dopo la cessione da privati, lo ha abbandonato rendendolo inaccessibile anche alle passeggiate. Sabato mattina gli abitanti del quartiere hanno dato vita ad una manifestazione organizzata di protesta civile ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 settembre 2021) di Lucia D’Agostino Una iniziativa dal basso, un esempio di cittadinanza attiva e partecipata, che cerca di coinvolgere le istituzioni comunali per ottenere la fruizione di spazi pubblici rendendoli accessibili a tutti e, soprattutto, ai, trattandosi di un’area che potrebbe diventare ungiochi destinata agli abitanti del quartiere. A via Camillo, nella zona alta di Salerno, l’unicoche darebbe respiro ai cittadini con un po’ di verde e un ambiente adibito ai giochi per piccoli è da anni in stato di totale abbandono per l’incuria delle persone e dell’amministrazione che, dopo la cessione da privati, lo harendendolo inaccessibile anche alle passeggiate. Sabato mattina gli abitanti del quartiere hanno dato vita ad una manifestazione organizzata di protesta civile ...

hastatoLoHacker : @dreamombra Ma non è quel parco abbandonato a Chernobyl ? - mina_parco : RT @fatina909: ???????? Roky Non so dirvi se sono stato abbandonato o se si siano stancati di me Zia mi ha trovato fuori porta di casa sua di… - VercesiErnesto : RT @bologninistefan: #Oggi con @matteosalvinimi in Largo Marinai d'Italia: un bellissimo parco in cui purtroppo ci sono #degrado, bivacchi… - Ernesto29296958 : RT @bologninistefan: #Oggi con @matteosalvinimi in Largo Marinai d'Italia: un bellissimo parco in cui purtroppo ci sono #degrado, bivacchi… - LegaMilano : RT @bologninistefan: #Oggi con @matteosalvinimi in Largo Marinai d'Italia: un bellissimo parco in cui purtroppo ci sono #degrado, bivacchi… -