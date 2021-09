Highlights prova in linea uomini elite, Mondiali ciclismo Fiandre 2021: Alaphilippe si conferma campione (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Gli Highlights della prova in linea uomini elite, valevole per i Mondiali di ciclismo su strada 2021 delle Fiandre, in cui il francese Julian Alaphilippe si è confermato campione del mondo. Il transalpino, dunque, resta sul tetto del mondo e vestirà per un altro anno la maglia iridata; medaglia d’argento per l’olandese Van Baarle, bronzo per il danese Valgren. Ecco il VIDEO dei momenti salienti della corsa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Glidellain, valevole per idisu stradadelle, in cui il francese Juliansi ètodel mondo. Il transalpino, dunque, resta sul tetto del mondo e vestirà per un altro anno la maglia iridata; medaglia d’argento per l’olandese Van Baarle, bronzo per il danese Valgren. Ecco ildei momenti salienti della corsa. SportFace.

