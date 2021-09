Highlights e gol Genoa-Verona 3-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilcon glie i gol di3-3, match della sesta giornata di. Partita incredibile a Marassi con gli ospiti scatenati per un’ora e in vantaggio di due gol per effetto della rete di Simeone e del rigore di Barak, pareggia i conti il Grifone con un gran forcing finale, rigore di Criscito e testa di Destro. A pochi minuti dal termine tris dei padroni di casa, ancora con Destro ed è 3-2, ma nel recupero c’è il 3-3 di Kalinic. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE E I VOTI ...