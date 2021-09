Fisco, Berlusconi: “Non rimarremo in un governo che tassa proprietà immobiliare” (Di domenica 26 settembre 2021) “Vi sono alcuni punti fermi che caratterizzano la nostra partecipazione a questo governo, proprio nell’ottica di favorire la ripartenza. Uno dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma di patrimoniale e di ogni altra forma di tassazione che colpisca la proprietà immobiliare”. Ad affermarlo in un intervento pubblicato su ‘Il Giornale’ è l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. “tassare la proprietà immobiliare – sottolinea il Cavaliere – significa tassare non un reddito, ma un patrimonio già tassato al momento dell’accumulo. Chi ha comprato una casa lavorando per tutta la vita è già stato pesantemente colpito dalle imposte che hanno eroso una parte importante di quanto guadagnato. Imporre un ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) “Vi sono alcuni punti fermi che caratterizzano la nostra partecipazione a questo, proprio nell’ottica di favorire la ripartenza. Uno dei più importanti è il nostro deciso no a qualunque forma di patrimoniale e di ogni altra forma dizione che colpisca la”. Ad affermarlo in un intervento pubblicato su ‘Il Giornale’ è l’ex presidente del Consiglio, Silvio. “re la– sottolinea il Cavaliere – significare non un reddito, ma un patrimonio giàto al momento dell’accumulo. Chi ha comprato una casa lavorando per tutta la vita è già stato pesantemente colpito dalle imposte che hanno eroso una parte importante di quanto guadagnato. Imporre un ...

