Fiorentina | Torreira | «È stata una settimana dura | ma abbiamo una rosa importante»

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Torreira: “Grande battaglia, abbiamo sofferto nel secondo tempo” #Fiorentina #GenoaFiorentina… - FiorentinaUno : GIACCHERINI: 'Torreira si sta prendendo il centrocampo della Fiorentina. Ha grande personalità' - MauroTranchina : - Bravi a resistere, bravi a difendere il risultato da squadra. - Ingresso di Sofian determinante. -Con Nico in ca… - ClaudioMasini7 : Di oggi salvo il risultato, la crescita arrogante di #Torreira e la vittoria 'sporca' che è sempre un bel segnale.… - MatteoDovellini : Con l'uscita di Torreira e l'ingresso di Igor, Italiano schiera la difesa a cinque. #Fiorentina #UdineseFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torreira

6,5 - Gioca a due tocchi. Pulito e preciso nei passaggi. E' il metronomo della mediana viola. Le azioni dellapartono sempre dai suoi piedi. (38' s.t. Igor s.v. ). Duncan 6,5 - ...... Molina, Forestieri, De Maio Allenatore: Gotti(4 - 3 - 3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (dal 21 st Nastasic), Biraghi; Bonaventura (dal 20 st Amrabat),(dal ...UDINE, ITALY - SEPTEMBER 26: Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina celebrates the victory during the Serie A match between Udinese Calcio and ACF Fiorentina at Dacia Arena on September ...Basta il rigore di Vlahovic dopo un quarto d'ora alla Viola per superare l'ostica pratica Udinese mentre l'Empoli ne subisce 2 ma segna 4 reti al Bologna, infine la Salernitana perde di misura e si fa ...