Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: la sua "vendetta" dopo la lite al Grande Fratello Vip (Di domenica 26 settembre 2021) dopo la memorabile litigata in diretta TV al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona si "vendica" di Ilary Blasi commentando il flop di Star in the star, il programma di Canale 5 verso la chiusura anticipata. Fabrizio Corona si "vendica" di Ilary Blasi: tirato in ballo il flop di Star in the star "Solo flop per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

