F1 | Hamilton vince Gp Russia | 100 successi in carriera

(Di domenica 26 settembre 2021) Lewisil Gp disu Mercedes, raggiungendo il traguardo di 100in Formula Uno. Sul podio del gran premio di Sochi salgono Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Quarto posto per Daniel Ricciardo (McLaren), quinto per Valtteri Bottas (Mercedes), sesto Fernando Alonso (Alpine). Nel Mondiale piloti, Verstappen comanda con 226,5 punti.insegue a 221,5. Terzo Bottas a 141. Tra i costruttori, Mercedes al top con 397,5 punti e Red Bull seconda a 364,5. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Gp Russia, finale thriller con la pioggia:davanti a Verstappen 10 NORRIS D'accordo, non ha vinto. D'accordo, doveva dare retta agli ingegneri che lo volevano ai box causa pioggia. Ma ...Lewisil Gp di Russia, suo centesimo trionfo in F1, con Verstappen secondo dopo essere partito ultimo, ennesima impresa su una pista tradizionalmente feudo Mercedes. Sainz, ottimo in avvio, è ...Lewis Hamilton è leggenda. Soffre, rincorre, rimonta e vince il Gran Premio di Russia portando a casa il 100° successo in carriera e tornando nuovamente al comando del Mondiale. Mai nessuno come lui.SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Russia e fa 100 vittorie in Formula 1. Nel quindicesimo appuntamento del Mondiale, il britannico della Mercedes si impon ...