“Ecco come è stata uccisa”. Laura Ziliani, spuntano particolari atroci sugli ultimi istanti di vita (Di domenica 26 settembre 2021) Laura Ziliani, la scoperta sull’omicidio dell’ex vigilessa di Temù scomparsa dall’8 maggio scorso. Un’“efficienza criminale” e una “freddezza non comune” nel commettere un fatto di “indicibile gravità” per un movente “esclusivamente economico”. Questo è stato scritto dal gip di Brescia, Alessandra Sabatucci, nell’ordinanza cautelare con cui ha disposto l’arresto nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani e del fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. I tre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio volontario e dell’occultamento di cadavere della donna. Dalle indagini emerge che ”la notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 Zani Silvia, agendo in concorso con la sorella Paola e con Milani Mirto, abbia somministrato alla madre del bromazepan, sostanza di cui i tre ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021), la scoperta sull’omicidio dell’ex vigilessa di Temù scomparsa dall’8 maggio scorso. Un’“efficienza criminale” e una “freddezza non comune” nel commettere un fatto di “indicibile gravità” per un movente “esclusivamente economico”. Questo è stato scritto dal gip di Brescia, Alessandra Sabatucci, nell’ordinanza cautelare con cui ha disposto l’arresto nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie die del fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. I tre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio volontario e dell’occultamento di cadavere della donna. Dalle indagini emerge che ”la notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 Zani Silvia, agendo in concorso con la sorella Paola e con Milani Mirto, abbia somministrato alla madre del bromazepan, sostanza di cui i tre ...

