Don Davide Banzato si racconta: “A Medjugorje qualcosa in me è cambiato” – Video (Di domenica 26 settembre 2021) Assistente spirituale dell’associazione internazionale “Nuovi Orizzonti” fondata da Chiara Amirante, conduttore di programmi TV, ma soprattutto un uomo che ha saputo mettersi in gioco. È uno dei sacerdoti più seguiti del momento, sia dai giovani che dai meno giovani, la sua testimonianza su Medjugorje lascia tutti stupiti. Come si cambia a Medjugorje Chiunque arriva in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 settembre 2021) Assistente spirituale dell’associazione internazionale “Nuovi Orizzonti” fondata da Chiara Amirante, conduttore di programmi TV, ma soprattutto un uomo che ha saputo mettersi in gioco. È uno dei sacerdoti più seguiti del momento, sia dai giovani che dai meno giovani, la sua testimonianza sulascia tutti stupiti. Come si cambia aChiunque arriva in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Patrizi93076250 : @MauroLeonardi3 Preghiamo per Davide, Loredana,Silvia, Lua na, Paola ,Roberto,Anna, le mie Suorine, Giuseppina, Sal… - __Davide : RT @aka_Gb: Trattativa Stato mafia cancellata dalla Corte d'Appello di Palermo, Dell'Utri e il generale Mori tutti assolti, le stragi ordit… - Carlino_Ferrara : Boccaleone, nuova guida spirituale alla parrocchia Parte il sacerdote Gilberto Putti e arriva don Davide - daniele19921 : RT @Patrizi93076250: @MauroLeonardi3 Preghiamo per tutti coloro che vivono momenti tristi.Per Davide, che il Signore lo sostenga, gli dia s… - Davide_M5 : RT @Durduzzi: So 10 anni che vi guardate Don Matteo incartapecorito, la pivetti che fa la prof rompicoglioni, la suore con le sgallettate e… -