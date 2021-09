Domenica In: gli ospiti della seconda puntata, oggi su Rai1 (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica In prende e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con un nuovo appuntamento: tra i tanti ospiti della seconda puntata anche Orietta Berti e Noemi. Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, dalle ore 14:00 alle ore 17:10, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la seconda puntata della nuova stagione, la tredicesima condotta da Mara Venier, che eguaglia così il record di Pippo Baudo. Tra gli ospiti in studio di questa Domenica 26 settembre 2021 ci saranno Orietta Berti, Teo Teocoli, Margherita Buy, Noemi e Marco Masini. Per il consueto spazio informativo su vaccini e virus, in studio il prof. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021)In prende e Mara Venier tornanosu, alle 14:00 in punto, con un nuovo appuntamento: tra i tantianche Orietta Berti e Noemi.In e Mara Venier tornanosu, dalle ore 14:00 alle ore 17:10, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con lanuova stagione, la tredicesima condotta da Mara Venier, che eguaglia così il record di Pippo Baudo. Tra gliin studio di questa26 settembre 2021 ci saranno Orietta Berti, Teo Teocoli, Margherita Buy, Noemi e Marco Masini. Per il consueto spazio informativo su vaccini e virus, in studio il prof. ...

Advertising

QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, domenica 26 settembre, sa… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26settembre: #commercio estero, cresce l'export ma non gli esp… - AlePol65_2 : RT @DuzziNicoletta: Buongiorno Apri gli occhi al nuovo giorno, scoprirai quante meravigliose sfumature ha la vita. Felice Domenica ????? Bu… - Goalist_it : PRECEDENTI, CURIOSITÀ E CONSIGLI PER LA VOSTRA SCHEDINA Empoli ?? Bologna ??Domenica 26 settembre 2021 ?ore 15:00 ??… -