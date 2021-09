Dayane Mello molestata a La Fazenda: Nego do Borel viene squalificato (Di domenica 26 settembre 2021) squalificato il molestatore di Dayane Mello Sono giorni che ormai Dayane Mello è al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Come sappiamo attualmente la modella sta partecipando al reality La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria. In questa settimana tuttavia è accaduto qualcosa che ha lasciato il web sconvolto e senza parole. Nel corso di una festa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 settembre 2021)il molestatore diSono giorni che ormaiè al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Come sappiamo attualmente la modella sta partecipando al reality La, versione brasiliana de La Fattoria. In questa settimana tuttavia è accaduto qualcosa che ha lasciato il web sconvolto e senza parole. Nel corso di una festa L'articolo proda Novella 2000.

Advertising

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - fanpage : CASO DAYANE MELLO - squalifica immediata di Nego do Borel, il concorrente accusato di molestie nei confronti della… - alyciawithay : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - carciofoo : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… - ONLYTVBR4VE : RT @puffamenta: TW: STUPRO da quel che ho capito dayane mello sta partecipando ad una specie di grande fratello in brasile e LA SETTIMANA… -