Davide Cassani: “Alaphilippe come Bettini. Rammarico per le cadute. Cosa farò? Mercoledì incontrerò il presidente” (Di domenica 26 settembre 2021) L’Italia non è riuscita a vincere la prova in linea elite uomini dei Mondiali 2021 di ciclismo. L’appuntamento con la maglia arcobaleno è rinviato ancora una volta e l’ultimo azzurro a laurearsi Campione del Mondo resta Alessandro Ballan, autore della memorabile stoccata trionfale a Varese nel 2008. Si sperava in una magia da parte di Sonny Colbrelli, il quale non ha però potuto nulla al cospetto dello scatenato francese Julian Alaphilippe e ha così concluso in decima posizione. La nostra Nazionale ha pagato a caro prezzo le cadute di Matteo Trentin e Davide Ballerini nella fase iniziale, si sono perse due pedine importanti e sono un po’ saltati gli schemi tattici. Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo e Andrea Bagioli sono stati bravi a farsi trovare nel drappello di 16 uomini da cui è uscito il vincitore di giornata, ma purtroppo è ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) L’Italia non è riuscita a vincere la prova in linea elite uomini dei Mondiali 2021 di ciclismo. L’appuntamento con la maglia arcobaleno è rinviato ancora una volta e l’ultimo azzurro a laurearsi Campione del Mondo resta Alessandro Ballan, autore della memorabile stoccata trionfale a Varese nel 2008. Si sperava in una magia da parte di Sonny Colbrelli, il quale non ha però potuto nulla al cospetto dello scatenato francese Juliane ha così concluso in decima posizione. La nostra Nazionale ha pagato a caro prezzo ledi Matteo Trentin eBallerini nella fase iniziale, si sono perse due pedine importanti e sono un po’ saltati gli schemi tattici. Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo e Andrea Bagioli sono stati bravi a farsi trovare nel drappello di 16 uomini da cui è uscito il vincitore di giornata, ma purtroppo è ...

Advertising

RaiSport : ????? L'ultima da ct per Davide #Cassani 'Esperienza straordinaria. Cosa farò? Non lo so, incontrerò il presidente… - Cyclingtimenews : ?? 'La caduta di Trentin e Ballerini ha condizionato tutta la nostra gara. Alla fine ha vinto il più forte. Ai miei… - photosandrea : Davide Cassani: 'Abbiamo perso due pedine importanti come Matteo Trentin e Franco Ballerini'. - donlivix : FBL Fa ballà l'oeucc. Per chi voleva mandare a casa Davide Cassani ecco i risultati del mondiale di ciclismo… - pasquale_caos : È finita, quanto hanno corso male gli italiani. Grazie Davide Cassani ???? #Flanders21 -