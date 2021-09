VIDEO F1, Charles Leclerc: “Non sarà una gara facile, qui è difficile sorpassare” (Di sabato 25 settembre 2021) Sabato interlocutorio a Sochi per Charles Leclerc, che ha comunque deciso di scendere in pista nella prima parte delle qualifiche per effettuare alcuni giri sul bagnato con la sua SF21. Il monegasco della Ferrari è poi sceso dalla macchina in avvio di Q2 e domani partirà dal fondo della griglia al via del Gran Premio di Russia 2021 a causa della penalità per aver montato la quarta power-unit dell’anno. “Non sarà una gara facile, partendo 19° su una pista così dove è difficile sorpassare, ma noi daremo tutto e speriamo di fare una bella gara. La macchina è pronta per una gara con l’asciutto“, ha detto il nativo del Principato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Sabato interlocutorio a Sochi per, che ha comunque deciso di scendere in pista nella prima parte delle qualifiche per effettuare alcuni giri sul bagnato con la sua SF21. Il monegasco della Ferrari è poi sceso dalla macchina in avvio di Q2 e domani partirà dal fondo della griglia al via del Gran Premio di Russia 2021 a causa della penalità per aver montato la quarta power-unit dell’anno. “Nonuna, partendo 19° su una pista così dove è, ma noi daremo tutto e speriamo di fare una bella. La macchina è pronta per unacon l’asciutto“, ha detto il nativo del Principato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito ilcon le dichiarazioni di...

