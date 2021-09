Venere di Botticelli, la diagnosi dopo 550 anni: morta per un raro tumore (Di sabato 25 settembre 2021) dopo quasi 550 anni dalla sua scomparsa, arriva la diagnosi sulla morte di Simonetta Vespucci , la musa ispiratrice nonchè Venere di Sandro Botticelli, che sarebbe stata colpita da un raro tumore. ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021)quasi 550dalla sua scomparsa, arriva lasulla morte di Simonetta Vespucci , la musa ispiratrice nonchèdi Sandro, che sarebbe stata colpita da un. ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Venere di Botticelli, la diagnosi dopo 550 anni: morta per un raro tumore - leggoit : Venere di Botticelli, la diagnosi dopo 550 anni: morta per un raro tumore - zazoomblog : La Venere di Botticelli morì per un raro tumore: la diagnosi dopo 550 anni - #Venere #Botticelli #tumore: #diagnosi - _hayalperestx : - Venere e Marte, Botticelli.? @MaryAngyP - _hayalperestx : - La nascita di Venere, Botticelli.? @Lii_dia_ -