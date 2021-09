Supersport: morto Dean Berta Vinales, aveva 15 anni. Caduto in pista e investito dagli altri piloti (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vinales , cugino del campione di MotoGp Maverick Vinales , è morto in ospedale dopo essere Caduto in pista durante una gara di Supersport 300 . È acCaduto a Jerez, dove le gare sono state ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021), cugino del campione di MotoGp Maverick, èin ospedale dopo essereindurante una gara di300 . È aca Jerez, dove le gare sono state ...

