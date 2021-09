Southampton vs Wolverhampton Wanderers | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilcercherà di sfruttare alcuni recenti risultati positivi quando continuerà la sua campagna di Premier League in casa contro ildomenica 26 settembre. I Saints occupano la 15° posizione in classifica, ma hanno fermato i campioni del Manchester City sullo 0-0 lo scorso fine settimana, mentre i Wolves siedono un punto e un punto sotto i loro avversari al St Mary’s. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsta ancora aspettando la prima vittoria in Premier League della stagione 2021-22, ma ha subito solo una ...