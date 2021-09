Sarri | «Il derby mi intriga molto Pressione? Ne sentivo di più prima di Sangiovannese-Montevarchi»

(Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore della Lazio, Maurizio, presenta in conferenza stampa ildi domani contro la Roma. Come sta vivendo questa vigilia? Questoarriva troppo presto? “Penso che con una buona prestazione abbiamo più possibilità di fare risultato. Questa è una delle partite più importanti d’Europa, è un onore giocarla. Tutti da bambini hanno sempre sognato di vivere ildella Capitale. La Roma èforte, questo ci renderà più concentrati”. Immobile ha detto che dopo la sconfitta con il Milan qualcosa è cambiato… “È possibile, qualcosa dentro si può essere rotto. Ma è normale perdere delle partite. Non vedo la squadra spenta, la vedo bella viva durante la settimana. Si sta allenando bene, ma c’è qualcosa che ci impedisce di esprimerci al 100% anche a livello tecnico, le percentuali di ...

Conferenza stampa: le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio alla vigilia delcapitolino contro la Roma Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delcapitolino contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SULLE SENSAZIONI ......segnare lui e vincere ilsarebbe davvero molto divertente. Uno sfottò bello e sano, ma che gusto che sarebbe se segnasse Pedro, mamma mia'. Da una bella donna come lei a una Lazio che con...ROMA, 25 SET - "Troviamo una squadra forte, con una buona prestazione avremo più possibilità di fare risultato. Il derby non è una partita normale, è una delle partite più importanti d'Europa. È un on ...Non vede l’ora che arrivi il derby. Ritorna allo stadio dopo tanto tempo e lo farà con la Alyssa. La modella e conduttrice televisiva, nonché grandissima tifosa della Lazio, ...