Processo trattativa, moglie dell’Utri: “Finisce un incubo” (Di sabato 25 settembre 2021) “A Palermo esiste un giudice. Che si chiama Angelo Pellino. Chapeau nei suoi confronti. Spero che questa sentenza segni un punto di partenza per la costruzione di uno Stato di diritto vero. Speriamo che si vada avanti nel modo giusto. Per noi Finisce un incubo”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è Miranda Ratti, la moglie di Marcello dell’Utri, l’ex senatore assolto “perché il fatto non sussiste” nel Processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia. dell’Utri era accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Un’assoluzione netta per l’ex politico che ha ormai finito di scontare una pena a sette anni di carcere per concorso estero in associazione mafiosa. Per i giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo dell’Utri non avrebbe ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) “A Palermo esiste un giudice. Che si chiama Angelo Pellino. Chapeau nei suoi confronti. Spero che questa sentenza segni un punto di partenza per la costruzione di uno Stato di diritto vero. Speriamo che si vada avanti nel modo giusto. Per noiun”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è Miranda Ratti, ladi Marcello, l’ex senatore assolto “perché il fatto non sussiste” neld’appello sullatra Stato e mafia.era accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Un’assoluzione netta per l’ex politico che ha ormai finito di scontare una pena a sette anni di carcere per concorso estero in associazione mafiosa. Per i giudici della Corte d’assise d’appello di Palermonon avrebbe ...

Advertising

Mov5Stelle : Da sempre il MoVimento rispetta le sentenze. E lo facciamo anche per quella del processo d’appello sulla trattativa… - ilfoglio_it : 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così M… - ilfoglio_it : Per anni hanno combattuto Cosa Nostra, anche al fianco di Falcone e Borsellino. Poi il processo sulla cosiddetta Tr… - ciolonap : RT @Mov5Stelle: Da sempre il MoVimento rispetta le sentenze. E lo facciamo anche per quella del processo d’appello sulla trattativa Stato-M… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lucioalessio: Nicola Mancino, uscito a testa alta dal processo sulla trattativa Stato-mafia, non firma il referendum dei Radicali sulla… -