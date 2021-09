Per ora marginali i problemi batteria iOS 15 con soluzione a portata di mano (Di sabato 25 settembre 2021) Si riscontrano o meno problemi batteria iOS 15 dopo l’aggiornamento software partito all’inizio di questa settimana? La maggior parte degli utenti Apple ha effettuato l’upgrade alla nuova versione del sistema operativo ormai da 5 giorni ed è giunto il momento di iniziare a tirare le somme per comprendere se l’esperienza utente sia stata intaccata in positivo o in negativo. La cosa che balza subito all’attenzione è che, nonostante si parli di prima release assoluta per il nuovo aggiornamento, le opinioni sugli effetti dell’upgrade sono abbastanza unanimi La prima cosa importante da dire è che infatti non c’è alcuna condanna totale dell’operato degli sviluppatori. Sembrerebbe invece che la maggior parte degli utenti si dica soddisfatta del cambiamento e non lamenti alcun effetto nefasto proprio sulla batteria del proprio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Si riscontrano o menoiOS 15 dopo l’aggiornamento software partito all’inizio di questa settimana? La maggior parte degli utenti Apple ha effettuato l’upgrade alla nuova versione del sistema operativo ormai da 5 giorni ed è giunto il momento di iniziare a tirare le somme per comprendere se l’esperienza utente sia stata intaccata in positivo o in negativo. La cosa che balza subito all’attenzione è che, nonostante si parli di prima release assoluta per il nuovo aggiornamento, le opinioni sugli effetti dell’upgrade sono abbastanza unanimi La prima cosa importante da dire è che infatti non c’è alcuna condanna totale dell’operato degli sviluppatori. Sembrerebbe invece che la maggior parte degli utenti si dica soddisfatta del cambiamento e non lamenti alcun effetto nefasto proprio sulladel proprio ...

Tg3web : Ha combattuto al fianco delle donne curde per sconfiggere l'Isis. Per la giustizia italiana Eddi Marcucci è però un… - NaliOfficial : Finalmente abbiamo i mezzi per ripartire davvero, ORA NON RESTA CHE FARLO #salviamolamusicalive @Assomusica… - CarloCalenda : FCA ha preso un prestito garantito dallo Stato (poi sostituito, dopo il pagamento di un maxidividendo, con prestiti… - oliviaporta : Ora 9:15 internet ancora a singhiozzo impossibile mandare una mail da via don Milani Bagno a Ripoli Antella nel 202… - mapiele : RT @FmMosca: Un governo che tortura il popolo (tamponi) per costringerlo ad una SPERIMENTAZIONE pericolosa è oltre il nazismo, è l’inferno… -