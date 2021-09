“Non so dove cominciare”: Handanovic, tifosi dell’Inter ancora furiosi (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta, Samir Handanovic ancora una volta nel mirino dei tifosi nerazzurri. Errore sul gol dell’1-2 firmato da Rafael Toloi. Il primo tempo di Inter-Atalanta si è concluso 1-2. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono passati subito in vantaggio grazie ad una rete in acrobazia di Lautaro Martinez. I bergamaschi, però, hanno rimesso in parità il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta, Samiruna volta nel mirino deinerazzurri. Errore sul gol dell’1-2 firmato da Rafael Toloi. Il primo tempo di Inter-Atalanta si è concluso 1-2. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono passati subito in vantaggio grazie ad una rete in acrobazia di Lautaro Martinez. I bergamaschi, però, hanno rimesso in parità il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Tg3web : Tutto il settore del trasporto aereo è in sciopero nazionale. Migliaia i posti di lavoro a rischio, e non solo per… - borghi_claudio : @stradamax Il fatto è che probabilmente costui nella sua nota boria non si contiene e probabilmente ha detto la ver… - WRicciardi : in un Paese dove il governo non fa niente per proteggere i bambini a scuola e fa finta che la pandemia sia finita n… - Rainbowalway : RT @RadiumLuxAMANIM: arrivo ora a casa non ho visto l intervista e sono disperata dove posso vederla punto di domanda help me #KeremAVer… - Caraqueno72 : RT @DavveroTv: Il racconto della manifestazione davanti all'Hub vaccinale 'Lavazza', dove un cittadino ha rifiutato di firmare il consenso… -