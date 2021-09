Lazio, i due dubbi di Sarri per il derby (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - C'è poco tempo per pensare a dei cambi drastici in una Lazio che non brilla ancora. E così Maurizio Sarri va dritto per la sua strada. Avanti con il 4 - 3 - 3, schema intrapreso ad inizio ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - C'è poco tempo per pensare a dei cambi drastici in unache non brilla ancora. E così Mauriziova dritto per la sua strada. Avanti con il 4 - 3 - 3, schema intrapreso ad inizio ...

