L'arte non unisce l'utile al dilettevole (Di sabato 25 settembre 2021) Lo scorso 2 settembre è stata presentata alla stampa la 34esima Biennale di San Paolo. Un progetto collettivo che ho avuto l'onore e il piacere di curare insieme a Carla Zaccagnini, Jacopo Crivelli Visconti, Paulo Miyada e Ruth Estebez. La presentazione si è svolta secondo il diffuso protocollo degli eventi di questo tipo: presentazione del presidente della Fondazione Biennale, parola allo sponsor ufficiale che grazie ai fondi erogati ha permesso la preparazione e svolgimento della rassegna in maniera autonoma e professionale, infine parola ai curatori per l'illustrazione del progetto. Avevamo deciso di contenere la presentazione in pochi minuti, per fare esercizio di sintesi (quindi di chiarezza) e per considerazione del ritorno di una mostra "in presenza". Dopo una lunga preparazione iniziata nel 2018, dopo lo slittamento di un anno causa pandemia, dopo le chiusure e i confinamenti ...

